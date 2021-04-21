Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri - Son Dakika

Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri

21.04.2021 13:56
Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Sultangazi Belediyesi, düzenlediği renkli çevrim içi etkinliklerle 7'den 70'e Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.

SOHBET, ŞİİR, MİZAH SULTANŞEHİR'DE

Dursun Ali Erzincanlı ve Ali Biricik, Ramazan'ın maneviyatını hissettirmek için sahur programlarıyla Sultangazi ilçe sakinleriyle dijital ortamda bir araya geliyor. Dursun Ali Erzincanlı sohbeti ve şiirleri ile Ramazan boyunca her Cuma ve Cumartesi gecesi izleyicisiyle buluşuyor.

Komedyen ve Mizah sanatçısı Recep Demirkaynak, Ramazan boyunca her gün '1 kelime 5 dakika' programıyla izleyiciyi eğlendiriyor. 'Tayfun Ayaz ile Her Güne 1 Dua' da Ramazan boyunca sosyal medya üzerinden yayınlanıyor.  Gazetecilerden ilahiyatçılara, yazardan akademisyenlere sevilen isimleri konuk eden Sultanşehir Sohbetleri, Ramazan ayında da devam ediyor. Ayrıca mukabele videoları, Ramazan ayı boyunca her gün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

EVDEKİ MALZEMELERLE YAPILACAK YEMEK TARİFLERİ

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) eğitmenleri, Ramazan ayı boyunca israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren birbirinden farklı yemek tariflerini Sultangazi sakinleri için paylaşıyor. Kadınlar için; alanında uzman hocaların anlatımıyla tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanıyor.  Ayrıca, Sultan Dedem ve İbiş ile Ramazan Günlüğüm, farklı hikayelerle çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Sultan Dedem ve İbiş, Karagöz-Hacivat ile birlikte çocuklar için sürpriz etkinlikler de yapıyor.

RAMAZANA ÖZEL ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

Sultangazi Belediyesi, çocukların hayal gücünü ortaya çıkaracak, Ramazan temalı bir resim yarışması başlattı. 'Şifa Ramazan'da Komşuluk Sultanşehir'de' konulu resim yarışmasında, komşuluk ve Ramazan kavramlarını en iyi anlatan çocuklara boyama seti ve 30 adet akıllı bileklik hediye edilecek.

Ramazan'a özel programlar arasında sadece çocukların değil, 7'den 70'e her yaş gurubunun katılabileceği 'Sultanşehir Yarışıyor' yarışması da yer alıyor. Pazar günleri Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı katılım sağlanarak düzenlenen yarışmada sorulara doğru cevap verenler, para ve çeyrek altın ödülünün sahibi oluyor.

RAMAZANDA DA SOSYAL DESTEKLERE DEVAM

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere içinde temel mutfak malzemelerinin yer aldığı gıda kolisi yardımları devam ediyor. Yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve sahur için kahvaltılık dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere Sosyal Destek Kartı desteği verilerek pos cihazı geçerli olan her yerden alışveriş yapmalarına imkan sağlanmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE) Ramazan ayı boyunca kıyafetten temizlik malzemesine, medikalden kırtasiye malzemesine birçok ailenin ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Ayrıca koronavirüse yakalanan hastalar için temizlik malzemelerinden oluşan paketler dağıtılıyor.

Sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, ilçedeki çölyak hastası vatandaşlara da yardım eli uzatılıyor. Ekmekten pasta malzemelerine birçok glütensiz gıda malzemesi yüzlerce çölyak hastası vatandaşa ulaştırılmaya devam ediliyor.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadelesinin altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bu yıl da geçen sene olduğu gibi kalabalık sofralarda buluşamasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz. Ramazanın ruhunu yaşatmak için etkinliklerimizi dijital ortama taşıyoruz. Etkinliklerimiz, belediyemizin kurumsal sosyal medya hesaplarından Ramazan boyunca yayınlanmaya devam edecek" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca yapılan sosyal yardımlara da dikkat çeken Başkan Dursun, "Sosyal Belediyecilik anlayışıyla bu mübarek ayda ilçemizde uzatılmamış el kalmasın diye yardımlarımıza devam ediyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, sahur için kahvaltı bırakıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal destek kartı ve SUDE üzerinden desteklerde bulunmayı da sürdürüyoruz. Bu zor günleri ancak birbirimize kenetlenerek ve evlerimizde kalarak atlatabiliriz. Ramazan'da da maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeyi önemle rica ediyor, en kısa zamanda bu süreci atlatarak kalabalık sahur ve iftar programlarında yeniden bir araya gelmeyi diliyorum " dedi.


Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri
Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri
Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri
Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri
Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri

Koronavirüs, Sultangazi, Ramazan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 7'den 70'e hitap eden çevrim içi Ramazan etkinlikleri - Son Dakika


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