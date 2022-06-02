8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı - Son Dakika
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8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı

02.06.2022 16:32

8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktıİSTANBUL Sultangazi'de bulunan 8 katlı bir iş merkezinin kağıt depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan 8 katlı bir iş merkezinin kağıt depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilen 6 işçi içeriden kendi imkanlarıyla çıktı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde buluna 8 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bulunan kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 8 katlı iş merkezinin 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. 6 işçi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gide itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı

YORUMLAR
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SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Samsun'da iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Samsun'da iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı - Son Dakika


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