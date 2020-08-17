SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı.

SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI, System.String[]

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangın, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2601 Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde açık alanda depolanan tekstil malzemeleri henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tekstil malzemelerinin yeniden alev almaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

- İstanbul
Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 23:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI - Son Dakika
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