Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı - Son Dakika

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, bu akşam saat 22.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesinde yaşandı. Açık alanda depolanan tekstil malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek çok miktarda tekstil malzemesine sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.