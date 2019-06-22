Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

1 saat önce

SULTANGAZİ'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi.

Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti, System.String[]
SULTANGAZİ'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi. 


 

ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP, DEHŞET SAÇTILAR
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir binanın bodrum katındaki dairede kalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları günün akşamı gasp dehşeti yaşadı. Mağdurların kaldığı eve giren yüzü maskeli 8 kişi, silah ve bıçakla tehdit ettikleri 12 kişinin ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağlayarak, paralarını ve cep telefonlarını istedi. Ellerindeki kelepçeyi çözerek gaspçılara direnmeye çalışan 12 kişiden olay sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Afganistan bayrağı ile yüzlerini gizlemeye çalıştığı öne sürülen 8 kişi, daha sonra mağdurların paralarını ve cep telefonlarını alarak, olay yerinden kaçtı. Ellerindeki kelepçeleri çözen mağdurlar ise dışarı çıkarak gaspçıların peşine düştü. 


 

BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler de olayın yaşandığı sokakta bir adet boş mermi kovanı bulundu. Kolundan yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer mağdurlar bilgilerine başvurmak üzere karakola götürüldü. Gaspa uğrayan 12 kişiden sadece 2 kişi kendilerini darp ederek telefon ve paralarını alan 8 kişiden şikayetçi oldukları öğrenildi. 


 

SOKAKTA YAŞANAN HAREKETLİLİK KAMERADA
Gasp dehşetinin ardından şüphelilerin kaçması ise sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler sokakta oyun oynayan çocukların yanından geçerek, eve giriyor. Bir süre sonra şüpheliler koşarak, evden çıkıyor. Ellerindeki bağı çözen Afgan mağdurlar, şüphelilerin peşinden gitmeye çalışıyor. Bu sırada sokakta hareketlilik yaşanıyor.


 

"MAĞDURLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI"
Olay anını anlatan mağdurlar, "Bugün herkes maaş almıştı. O adam biliyordu maaş aldığımızı. Buraya geldiler. Para ve telefonların hepsini aldılar. Bir arkadaşımız bıçaklandı. O hastaneye gitti.  Gelenlerin hepsinde bir bıçak, birin de ayrıca bir silah vardı. Plastik kelepçeyle ellerimizi arkadan bağladılar. Yüzerini Afganistan bayrağıyla gizlemişlerdi." dedi.   


 

"ÇOCUKLARIN TORPİL ATTIĞINI DÜŞÜNDÜK"
Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Evde oturuyorduk. Küçük yeğenim var, onu aşağı indirecektik. O da aşağı iniyordu. Sonra bir yoğun bir ses geldi. Biz dışarıda oynayan çocukların torpil attığını falan düşündük. Sonra dışarı çıktık. Bağırtılar vardı. Dışarıda bulunan bir teyze bağırıyordu. Birinin kollarını bağlamışlar. Orda silahı sıkmışlar. Herhalde içeride tartışmışlar. Burada toplanmışlardı. Bende bağırdım. Hatta şu arkaya doğru bir bıçak attılar. Bizde ne olduğunu sorduk. Onlarda eşyalarının çalındığını söyledi. Ondan sonra aşağı doğru şüphelileri kovalamaya başladılar. Bizde polisi aradık." dedi.


 

ŞÜPHELİLERİN KAĞIT TOPLAYICISI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası 12 şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ve mağdurların bilgisine başvuran polis, çevrede bulunan tüm kameraları tek tek inceledi. Polis, 20 güvenlik kamerası üzerinde yaptığı incelemede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin gündüz kağıt-karton toplayıcılığı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda şüphelilerden 1 kişi yakalanırken 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 16:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]