Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu - Son Dakika
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Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu

09.04.2022 16:27
Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eski Habipler Mahallesi'nde vatandaşlarla ağaç fidelerini toprakla buluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eski Habipler Mahallesi'nde vatandaşlarla ağaç fidelerini toprakla buluşturdu. Fidelerin dikiminden sonra vatandaşlara renk renk çiçekler hediye eden Dursun, "Sultangazimizde ağaçsız sokak bırakmayacağız. Çocuklarımıza çok daha yeşil, çok daha yaşanabilir bir Sultanşehir bırakacağız" dedi.

Eski Habipler Mahallesi'nde gerçekleşen ağaç dikim etkinliğinde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra, çoğunluğu çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaş eşlik etti.

AĞAÇSIZ SOKAK KALMIYOR

Sultangazi'yi daha yeşil ve daha yaşanabilir kılmak adına gayretle çalıştıklarını belirten Dursun, "Bugün yavrularımızla, çok sayıda ağaç fidesini toprakla buluşturduk. Çocuklarımızın heyecanı bizleri çok mutlu etti. Onların ağaca, doğaya saygı duyan, çevresini koruyan nesiller olarak yetişmelerine çok önem veriyoruz. Ayrıca, kıymetli komşularımızın pencerelerine, balkonlarına çok yakışacak çiçekleri de kendilerine armağan ettik. İlçemizin tüm mahallelerinde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ağaç dikim mevsimi geldiğinde, sokaklarımızdaki uygun noktalara ağaç fidelerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Sultangazimizde ağaçsız sokak bırakmayacağız. Bu güzel ağaçları hep birlikte koruyacağız. Çocuklarımıza çok daha yeşil, çok daha yaşanabilir bir Sultanşehir bırakacağız" diye konuştu.


Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu
Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu
Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu
Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu
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Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de ağaç fideleri toprakla buluştu - Son Dakika


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