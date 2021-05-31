SULTANGAZİ'DE AĞAÇTAKİ ARILARI KAMYONETİN ÜSTÜNE ÇIKARAK ALDILAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE AĞAÇTAKİ ARILARI KAMYONETİN ÜSTÜNE ÇIKARAK ALDILAR

Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ömer ÇETİNASLAN İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, ağaca oğul veren arılar, özel kıyafetli arıcılar tarafından bulunduğu yerden alındı.

Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2854 Sokaktaki ağaca yerleşen arılar, üreme dönemlerinde olmaları sebebiyle oğul vermeye başladı. Ağaç çevresinde koloni halinde arıların olduğunu fark edenler, durumu arıcılara haber verdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli arıcılar, ağacın altına yanaştırdıkları kamyonetin üzerine çıkarak arıları alıp, kovana koydu. Kraliçe arıyı da muhafaza altına alan arıcılar, arıları güvenli bir yere götüreceğini belirtti.

'KRALİÇE ARIYI ALDIK KOVANA KOYDUK'

Arıları alan Nevzat Erdoğdu, Arkadaşlar haber verdi. Gelip, ağaçtaki arıları yakaladık. Arının bir yapısı var, burada duramaz. İşçi arılar yer bulmaya giderler, yer bulunca da kraliçe arı gelir. Henüz yer bulamamışlar. Kraliçe arı da buradaydı. Onu aldık, kovana koyduk. Ağaçtan aldık, buradan bahçeye götüreceğiz dedi.