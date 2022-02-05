Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA

05.02.2022 16:00

SULTANGAZİ'de, kaybolan 7 yaşındaki çocuk polisler tarafından bulunarak annesine teslim edildi.

SULTANGAZİ'de, kaybolan 7 yaşındaki çocuk polisler tarafından bulunarak annesine teslim edildi. Çocuğun annesine teslim edildiği sırada duygusal anlar yaşandı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, Angolla uyruklu bir kadının, sokak ortasında ağlayarak yürüdüğünü ve sürekli olarak çevresine baktığını fark etti.

Durumdan şüphelenen bekçiler, kadının durdurarak, ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Kadının 7 yaşındaki oğlunun kaybolduğu ve onu aradığını söylemesi üzerine bekçi ve polisler küçük çocuğu bulmak için seferber oldu.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, ekipler tarafından bulundu. Küçük çocuk, ekipler tarafından annesine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı. Küçük çocuğun annesi sevinç gözyaşları döktü.

SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA
SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA
SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA

YORUMLAR
500

Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement