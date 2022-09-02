AİLE İÇİ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI - Son Dakika
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AİLE İÇİ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI

02.09.2022 10:59

SULTANGAZİ'de aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı.

SULTANGAZİ'de aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin aile içi kavga ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplere aile üyeleri tepki gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle aile üyeleri polise saldırdı. Yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AİLE İÇİ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİLE İÇİ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI - Son Dakika
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