Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
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Sultangazi'de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada

16 dakika önce

Sultangazi'de 3 kişinin bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarını silah zoruyla ve darp ederek gasp etmesine dair görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi'de 3 kişinin bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarını silah zoruyla ve darp ederek gasp etmesine dair görüntüler ortaya çıktı. Olay, 26 Haziran günü Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 00.46 sıralarında bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üzerindeki 5 bin 25 TL'yi gasp etti. Şahıslar, diğer istasyon görevlisi E.Ö.'nün cüzdanı ve iş yerine ait yeleği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Orhan M. (19), Ahmet Ü. (18) ve Tayyip Emre A. (18), 5 Temmuz'da Gazi Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Nisan ayı içerisinde aynı akaryakıt istasyonunda meydana gelen üç farklı gasp olayının faili oldukları tespit edildi. 6 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanırken, gasp olayının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
(İHA)
Sultangazi'de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
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