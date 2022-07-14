Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz

14.07.2022 09:46
Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz

Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz Aldattığı eşi ile yeniden barışmak için 50 kişilik grup ile sürpriz düzenledi Sultangazi'de eşini aldattığı ve boşandığı için pişman olan Semih Emin, barışmak istediği için pankart açıp meşale yakarak eski eşinden...

Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz

Aldattığı eşi ile yeniden barışmak için 50 kişilik grup ile sürpriz düzenledi

İSTANBUL - Sultangazi'de eşini aldattığı ve boşandığı için pişman olan Semih Emin, barışmak istediği için pankart açıp meşale yakarak eski eşinden özür diledi. Boşandığı eşinin sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen eski eş ise ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Semih Emin 10 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesini aldattığı için çift yaklaşık 5 ay önce boşandı. Eşinden ayrılan Semih Emin yaşadığı pişmanlığın ardından 8 yaşındaki oğlu Miraç ve 50 kişilik grupla organizasyon kurup, eşini ikna etmeye çalıştı. Kafede oturan eski eşi için arkadaşlarıyla Atatürk Bulvarını kısa süreliğine trafiğe kapatan Semih Emin, meşaleler yakıp, pankart açarak eşinden özür diledi. Bir süre sonra oğlu Miraç ile kafeye çıkan Semih, eski eşi Sinem'le yaklaşık yarım saat baş başa görüştü. Genç kadının eşinin özür sürprizine ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. Eski eşin ailesiyle görüşüp daha sonra karar vereceği öğrenildi.

"5 ayda ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor"

Yaklaşık yarım saat süren baş başa konuşmanın ardından pişmanlığını dile getiren Semih Emin, "10 yıllık bir evliliğim ve 2 tane çocuğum var. Zamanında çok hatalar yaptım evim ile neredeyse hiç ilgilenmedim. Hep dışarıda ve sokaklardaydım bu nedenle boşandık 5 aydır ayrıyız ama bu 5 ayda ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Çünkü çok pişman oldum ama hep peşindeydim takip ediyordum çünkü onu çok seviyorum yanlışımın ve her şeyin farkındayım. Evet hata yaptım bir daha o hatalar olmayacak. Bir organizasyon yaptık kendisinden af diledim. İnşallah af edeceğini düşünüyorum. Ama bir sıkıntı var sanırım ailesinden çekiniyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum eşim ve ailesinden çok özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Sizlerin aracılığı ile ben barışmak istiyorum ve bu yuvayı bir araya getirmek istiyorum tüm çabam ve planım budur. Çünkü onu çok seviyorum onsuz çocuklarım ve ailem olmadan yapamıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz
Kaynak: İHA

Sultangazi, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:31 Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor
09:22 Tuğba Ekinci, "Doğru meme, yanlış meme" diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı
09:20 Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler...
09:20 Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı
08:47 Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı
08:45 Kim Milyoner Olmak İster'e komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı
08:34 Koronavirüs tırmanışa geçti! Maskeli günler geri mi dönüyor?
08:24 Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları
08:16 Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi
23:00 Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 09:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement