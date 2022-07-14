Sultangazi'de aldattığı eşiyle barışmak isteyen adamdan havai fişekli sürpriz

Aldattığı eşi ile yeniden barışmak için 50 kişilik grup ile sürpriz düzenledi

İSTANBUL - Sultangazi'de eşini aldattığı ve boşandığı için pişman olan Semih Emin, barışmak istediği için pankart açıp meşale yakarak eski eşinden özür diledi. Boşandığı eşinin sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen eski eş ise ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Semih Emin 10 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesini aldattığı için çift yaklaşık 5 ay önce boşandı. Eşinden ayrılan Semih Emin yaşadığı pişmanlığın ardından 8 yaşındaki oğlu Miraç ve 50 kişilik grupla organizasyon kurup, eşini ikna etmeye çalıştı. Kafede oturan eski eşi için arkadaşlarıyla Atatürk Bulvarını kısa süreliğine trafiğe kapatan Semih Emin, meşaleler yakıp, pankart açarak eşinden özür diledi. Bir süre sonra oğlu Miraç ile kafeye çıkan Semih, eski eşi Sinem'le yaklaşık yarım saat baş başa görüştü. Genç kadının eşinin özür sürprizine ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. Eski eşin ailesiyle görüşüp daha sonra karar vereceği öğrenildi.

"5 ayda ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor"

Yaklaşık yarım saat süren baş başa konuşmanın ardından pişmanlığını dile getiren Semih Emin, "10 yıllık bir evliliğim ve 2 tane çocuğum var. Zamanında çok hatalar yaptım evim ile neredeyse hiç ilgilenmedim. Hep dışarıda ve sokaklardaydım bu nedenle boşandık 5 aydır ayrıyız ama bu 5 ayda ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Çünkü çok pişman oldum ama hep peşindeydim takip ediyordum çünkü onu çok seviyorum yanlışımın ve her şeyin farkındayım. Evet hata yaptım bir daha o hatalar olmayacak. Bir organizasyon yaptık kendisinden af diledim. İnşallah af edeceğini düşünüyorum. Ama bir sıkıntı var sanırım ailesinden çekiniyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum eşim ve ailesinden çok özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Sizlerin aracılığı ile ben barışmak istiyorum ve bu yuvayı bir araya getirmek istiyorum tüm çabam ve planım budur. Çünkü onu çok seviyorum onsuz çocuklarım ve ailem olmadan yapamıyorum" dedi.