Sultangazi'de alkol alan şahıs, eşi ve kızını bıçakla rehin aldı - Son Dakika
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Sultangazi'de alkol alan şahıs, eşi ve kızını bıçakla rehin aldı

11.06.2023 11:56

Sultangazi'de alkol aldıktan sonra eşi ve 5 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan Bilal Özen, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Öncü Özen ise polise 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi. Şüpheli hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Öncü Özen'i bıçakla rehin alan Bilal Özen'i, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Öncü Özen polise, 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi. Bilal Özen'in vurulduktan sonra da polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 9 Haziran Cuma Günü saat 21.00'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Özen, iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile eşi Öncü Özen'i bıçakla rehin aldı. Çiftin arasına Bilal Özen'in babası Ali Özen girdi. Bu sırada Bilal Özen bağırmaya ve tehditler yağdırmaya devam edince bu sefer başka bir komşuları olaya müdahale etti. Komşusu, Bilal Özen'le dikkatini dağıtmak için tartışmaya başladı. O sırada sesleri duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Bilal Özen, bu kez de elindeki bıçaklarla sokağa çıktı. Özen, bıçakları bırakmayıp çevredekileri tehdit etmeye devam edince, polis Özen'i bacağından vurdu. Ancak Özen buna rağmen elindeki bıçakları bırakmadı ve polise direnmeye devam etti. Ekipler, Bilal Özen'i etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Öncü Özen ise polisi engellemeye çalışarak 'Kocamı bırakın' diye bağırdı. Polis ekipleri, Özen'i bıçakla etrafa tehditler savurduğu sırada üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bacağına 2 kurşun isabet eden Özen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın gören Muhammet Can, "Önce sesler geldi. Sonra yukarıdan aşağıya doğru sandalyeleri atmaya başladı. Sonra adam elindeki 2 tane bıçakla aşağı indi. Şurada arabanın önünde polis onu vurdu. Elinde 2 tane bıçak vardı. Birini düşürdü biriyle tehdit etmeye devam etti. Sonra polis bir anda üzerine atlayarak yakaladı" dedi. Şüphelinin yaralı halde polise direndiği, eşinin ise polisi engellemeye çalıştığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Özen'in yaralı olduğu halde elindeki bıçağı bırakmayıp sağa sola koşturduğu, tehditler yağdırdığı, karısı Öncü Özen'in bağırdığı ve etkisiz hale getirilen şüphelinin ambulansa götürüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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