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Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı - Son Dakika

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

17.09.2021 16:02

Sultangazi'de meydana gelen olayda, alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana gelen olayda imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.

SOPAYLA İMAM VE CEMAATE SALDIRDI

İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Cemaat, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı - Son Dakika
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