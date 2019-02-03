Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)
56 dakika önce
SULTANGAZİ Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi.
SULTANGAZİ Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: DHA
Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)
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