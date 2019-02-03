Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)

Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)

56 dakika önce

SULTANGAZİ Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi.

Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1), System.String[]
SULTANGAZİ Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1) Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]