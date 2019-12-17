Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı - Son Dakika

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

6 saat önce

SULTANGAZİ'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne kıza otomobil çarptı.

SULTANGAZİ'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulup, başından darbe alan annenin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza dün saat 07.40 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a Muammer G. yönetimindeki 34 AF 3593 plakalı otomobil çarptı. Anne kız çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından darbe alan anne Rahime Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Muammer G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

Sultangazi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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