Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı

04.04.2022 23:44
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı Sultangazi'de yaşayan Mecbure Yaşar, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi.

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan Mecbure Yaşar, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi. 64 yaşındaki kadını diğer oğlu kurtarırken, benzin döküp yakmak isteyen oğlu Yasin Yaşar ise tutuklandı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecbure Yaşar'la oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yasin Yaşar ise öfkeyle elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yaşar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİ SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİ Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement