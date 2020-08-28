SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Sultangazi 'de annesi Hediye Bayır'ı öldüren Cem Bayır, polisi arayarak teslim oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Cem Bayır, aynı evde yaşadığı annesi Hediye Bayır'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ise polisi arayarak annesini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Cem Bayır (33)'ı gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.