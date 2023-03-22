İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

22.03.2023 20:39

SULTANGAZİ'de annesini ziyarete eden Çetin Altındağ, evden çıktığı sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SULTANGAZİ'de annesini ziyarete eden Çetin Altındağ, evden çıktığı sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, oğlunun vurulduğunu gören anne sinir krizi geçirdi.

Olay, 16.00 sıralarında Gazi Mahallesi, 1419 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, annesini ziyarete gelen Çetin Altındağ bir süre sonra dışarı çıktı. Motosikletli iki kişi, binanın önünde telefonla konuşan Altındağ'ın yanına yaklaştı. Motosiklette bulunanlardan biri Altındağ'a silahla ateş etti. Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Altındağ ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğlunun silahlı saldırıya uğradığını gören annesi sinir krizi geçirdi. Polis saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokak üzerinde esnaf olan Serhat Karakaya, "Dükkanda oturduğumuz sırada silah sesi geldi, ateş edip gittiler motorlu iki kişi. Ondan sonra polis ekipleri geldi" diyerek yaşananları anlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan Çetin Altındağ'ın yanına yaklaşan iki kişiden birinin ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika


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