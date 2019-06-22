Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz

1 saat önce

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz, System.String[]
SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan,  kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu. 
Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
apartman, taciz, kadın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prens Harry'nin dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Anniston'a aşık olduğu iddia edildi İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Bikinili fotoğraflarını yayınlayan genç kadın doktorluktan men edildi! Kadın girişimcinin çilek başarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]