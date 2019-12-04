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Sultangazi'de apartmanda pitbull paniği

7 saat önce

SULTANGAZİ'de dış kapısı açık apartmana giren pitbull cinsi köpek, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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SULTANGAZİ'de dış kapısı açık apartmana giren pitbull cinsi köpek, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana dün giren pitbull cinsi köpek, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın açık olan dış kapısından içeri giren pitbullu gören apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Görevli ekibin gelmesi beklenirken, bazı bina sakinleri evlerinden dışarı çıkmazken, dışarıda olan bina sakinleri de içeri giremedi.  Olay yerine gelen veteriner ekipleri, apartmana girdi. Köpeğin uysal olduğunu fark eden ekipler, yanına çağırarak kucağına aldı. Köpek, ekipler tarafından barınağa götürüldü. Bina sakinlerinden Ayşe Yıldız, "Kendim görmedim, ama ihbar ettim. Sokağa salmak istemedim açıkçası. Çünkü çocuklara da tehlike saçıyor. O yüzden ihbar ettim, Geldiler, aldılar sağ olsunlar.  Yanına yaklaşamadım, içeri de giremedim" dedi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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