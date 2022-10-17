SULTANGAZİ'DE APARTMANDAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE APARTMANDAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

17.10.2022 09:55
SULTANGAZİ'DE APARTMANDAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

SULTANGAZİ'DE önceki gün apartmanda çıkan yangında; binanın bodrum katında bulunan tahta ve kağıt malzemelerin tutuşturulduğunun değerlendirildiği itfaiye raporu ve bir kişinin kısa bir süre önce binaya girdiğinin güvenlik kamerasına yansıması üzerine kundaklama şüphesi oluştu.

SULTANGAZİ'DE önceki gün apartmanda çıkan yangında; binanın bodrum katında bulunan tahta ve kağıt malzemelerin tutuşturulduğunun değerlendirildiği itfaiye raporu ve bir kişinin kısa bir süre önce binaya girdiğinin güvenlik kamerasına yansıması üzerine kundaklama şüphesi oluştu. Polis, kundaklama şüphesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cebeci Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında 15 Ekim sabahı yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdivenle tahliye ederken, yangını söndürdü. Binada, doğal gaz ve elektrik sistemlerinde hasar oluştu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangın sonrası düzenlenen itfaiye raporunda, binanın bodrum katında bulunan tahta ve kağıt malzemelerin tutuşturulmasıyla yangının başladığı değerlendirildi.

Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir şüphelinin, yangından kısa bir süre önce binaya girerek yaklaşık 3 dakika içeride kaldığı, çıktıktan sonra da binayı bir süre gözetleyip, yürüyerek olay yerinden ayrıldığının kameraya yansıdığı görüldü. Polis, kundaklama şüphesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili konuşan esnaf Ercan Kavak, "Saat 07.00 civarında bu binada yangın çıktı, önce elektrik kontağından çıktığı söylendi, daha sonra ise biz mahalle sakinleri olarak birinin yangını çıkardığından şüphelendik. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik, polis ekipleri de durumdan şüphelendi. Görüntülerdeki kişinin yangını çıkardığını düşünüyoruz. Umarım bu kişi yakalanır. Bugün bunu yapan başka bir apartmanı da, mahalledeki arabaları da yakabilir. Umarım bu kişi yakalanır ve bırakılmaz. Bu bina çift daireli bir bina ve en az 50-60 kişi yaşıyor, insanların can güvenliği tehlikeye girdi. İtfaiye insanları pencerelerden tahliye etti. İnsanların can güvenliği yok. Cebeci yolgeçen hanı gibi, esnafın da, insanın da can güvenliği yok, gereğinin yapılmasını umuyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE APARTMANDAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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