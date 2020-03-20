SULTANGAZİ'DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi'de, apartmanın diyafonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

SULTANGAZİ'DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI, System.String[]

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de, apartmanın diyafonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar, önceki gün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın diyafonunu yerinden söküp çaldı. Diyafonu yerinde göremeyen apartman sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Bina sakinlerinden Suzan Cila, "Sabah çocuğu ekmeğe gönderdik. Çocuk 'babaanne kapıyı aç' diye bağırmaya başladı. Gelin indi kapıyı açtı. Baktık ki, zillerin içi dışı sökülmüş. O halde görünce çok şaşırdım. Bizim zile koronavirüsü vurmuş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Diyafonun söküldüğü yer

-Binadan detay

Bina sakini röp.


Sultangazi, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:03 Kaynak: DHA

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