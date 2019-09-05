Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın (1)
1 saat önce
Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı. Alev alev yanan tamirhaneyi söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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