Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın
1 saat önce
SULTANGAZİ'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı. Alev alev yanan tamirhaneyi söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
- İstanbul
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