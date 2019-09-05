Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın
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Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın

1 saat önce

SULTANGAZİ'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı.

Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın, System.String[]
SULTANGAZİ'de  araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı. Alev alev yanan tamirhaneyi söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
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