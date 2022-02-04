Üye Girişi
Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı

04.02.2022 15:18
Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı

Sultangazi'de seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü refüje çarparak takla attı.

Sultangazi'de seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü refüje çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Sultangazi 50.Yıl Mahallesi, B Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Palabıyık, 34 JP 0406 plakalı aracı ile cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç, takla atarak durabildi. Araç sürücüsü Mert Palabıyık otomobilde sıkışırken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar araç sürücüsü Mert Palabıyık'ı sıkıştığı yerden kurtardı, yaralı sürücüyü olay yerine gelen sağlık ekibine teslim etti. Polis ekipleri kazanın olduğu noktada güvenlik çemberi oluşturdu. Mert Palabıyık ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi, otomobil daha sonra çekici yardımıyla cadde üzerinden alındı. - İSTANBUL

Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı
Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Sultangazi, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:26 Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:34:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement