Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü
5 saat önce
SULTANGAZİ'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:52 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu
Mahallesi Orhangazi
Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
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