Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü
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Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü

5 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı.

Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü, System.String[]

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntü
-polis ekipleri
-genel ve detaylar



Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:55 Kaynak: DHA
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