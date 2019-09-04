Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılar

3 saat önce

Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılarİSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü ağır yaralandı.

Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü ağır yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurdu. Derviş Beyhan ile şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında şüpheli kişi yada kişiler yanındaki silahı çıkartarak, Derviş Beyhan'ın içinde bulunan aracı kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan Beyhan, göğsünden ve bacağından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Derviş Beyhan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Derviş Beyhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi, Orhangazi, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi
Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 00:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]