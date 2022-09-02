Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı - Son Dakika
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Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı

02.09.2022 18:50

İstanbul Sultangazi'de aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi 'burası bizim alanımız, park edemezsin' diyerek darbeden oto galeri çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis memurunun şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken, daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 4 şüpheli serbest kaldı.

31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, izinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi. Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye "Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın" diyerek saldırmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G.(32), G.G.(38), G.G.(59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan oto galeri çalışanlarının H.Y.'ye saldırdığı anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde H.Y.'nin aracına binmeye çalıştığı ancak karşı tarafın kendisini engellediği, bir kişinin otomobilin içine uzanarak H.Y.'yi darp ettiği anlar yer aldı.

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SULTANGAZİ'DE ARACINI PARK EDEN POLİSİ 'BURASI BİZİM YERİMİZ' DİYEREK DARBETTİLER SULTANGAZİ'DE ARACINI PARK EDEN POLİSİ 'BURASI BİZİM YERİMİZ' DİYEREK DARBETTİLER Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını
Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracını park eden polisi 'Burası bizim yerimiz' diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı - Son Dakika

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