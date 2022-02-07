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Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü adam darp edildi, o anlar kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü adam darp edildi, o anlar kamerada

07.02.2022 12:59
Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü adam darp edildi, o anlar kamerada

Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü bir adam, sürücü ve arkadaşı tarafından darp edildi.

Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü bir adam, sürücü ve arkadaşı tarafından darp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda alkollü şahıs elindeki içki şişesini sürücünün kafasında parçaladı.

Edinilen bilgilere göre olay 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Alkolü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bir aracın önünü kesti. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı alkollü şahsı dövmeye başladı. Bu sırada darp edilen alkollü şahıs, elindeki içki şişesini sürücünün kafasında kırdı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaşanan kavga, mahallelinin araya girmesiyle sonlandı. - İSTANBUL

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Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü adam darp edildi, o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de araçların önünü kesen alkollü adam darp edildi, o anlar kamerada - Son Dakika
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