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SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR

04.02.2022 15:05

SULTANGAZİ'de kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

SULTANGAZİ'de kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Mert Palabıyık (35), idaresindeki 34 JP 0406 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Otomobil ters dönerken, sürücü Palabıyık araçta sıkıştı. Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR
SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR
SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR

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Sultangazi, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ELBİRLİĞİYLE KURTARDILAR - Son Dakika
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