SULTANGAZİ'DE ARAÇTAKİ TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali ABLAY, SULTANGAZİ'de park halindeki kapısı açık kamyonetten cep telefonunu çalan şüpheliler kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde 29 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda kapısı açık kamyonetin yanına gelen iki şüpheli araçta bulunan cep telefonunu çalarak, kaçtı. Ömer E.(23) ve Yaşar T.(31) isimli şüpheliler Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer E.'nin 11, Yaşar T.'nin ise 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer E. ve Yaşar T. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin kamyonetten cep telefonunu çalmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kapısını açan şüphelilerden biri koltuğun üzerinde duran cep telefonunu çalarken, diğerinin gözcülük yapıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla kaçıyor.