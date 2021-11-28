Sultangazi'de Ardahan tanıtım günleri - Son Dakika

Sultangazi'de Ardahan tanıtım günleri

Sultangazi'de illerin tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor

İSTANBUL - Sultangazi'de yapılan Ardahan tanıtım günlerinde vatandaşlar halay çekerek dolayasıy eğlendi. Kurulan çadırlarda bölgeye ait yöresel ürünler vatandaşlara sunuldu.

Sultangazi Belediyesi'nin teşvikleri ile Sultangazi etkinlik alanında düzenlenen illerin tanıtım festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenen festivaller doğrultusunda bugün Ardahan tanıtım günleri yapıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı AV. Abdurrahman Dursun, dernek yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen organizasyona katılan vatandaşlar halaylar çekti, kurulan çadırlarda bölgeye ait yöresel ürünler vatandaşlara sunuldu.

"Bu tarz günler örf ve adetlerimizi yaşatmak adına çok önemli"

Etkinliklerin örf ve adetleri yaşatmak açısından çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı AV. Abdurrahman Dursun, "Uzun zamandır yöresel günlerin yapılmasına gayret ediyor ve her daim sizlerle beraber ve gönül gönüleyiz. Sizler mutlu oldukça inanın bizler daha mutlu oluyoruz. Bu tarz günler örf ve adetlerimizi yaşatmak adına çok önemli günler bunlara özen göstermeli ve yaşatmalıyız. Uzun zamandır birbirini görmeyen kardeşlerimiz bir araya geldiler, belki de İstanbul'un en uzak noktalarından gelenler oldu buraya insanlar ile hasbihal edip bu mutluluğu paylaşma adına buraya geldiler ben tekrar buraya gelen festivalimize katılan bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.