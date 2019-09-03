Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu

14 dakika önce

İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı.

Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu, System.String[]

İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halinde olan kamyonet, kasasındaki hacminden daha geniş yer tutan ve kayan yükü nedeniyle diğer sürücüleri için tehlike oluşturdu. Her an devrilecek hissi veren kamyonetin kasasındaki aşırı yükle yolda ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kasasında hacminden fazla yük taşıyan kamyonet yolda ilerliyor.

- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş dolandırıcının çorabından 60 bin liralık altın çıktı
Uber'e erişimin engellemesi davasında bilirkişi raporu:   haksız rekabet koşulları oluştu Soylu'dan imamoğlu'na: başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz Mahkeme savcı kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]