SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYUNDAKİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYUNDAKİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

14.05.2022 09:39
SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYUNDAKİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

SULTANGAZİ'de, bulunduğu asker uğurlama konvoyunun önüne geçmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

SULTANGAZİ'de, bulunduğu asker uğurlama konvoyunun önüne geçmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi N Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, bulunduğu asker uğurlama konvoyunun önüne geçmek istedi. O sırada araçta bulunan diğer yolcuların camdan sarkması tehlikeye davetiye çıkardı. Kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki yolcu minibüsüne çarptı. Hasarla atlatılan kaza anı ise konvoyda bulunan bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü

-----------------------Cep telefonu görüntüsü-Kaza anı

-Kaza sonrası araçlardan görüntü


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ASKER KONVOYUNDAKİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI - Son Dakika


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