Üye Girişi
Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi

27.08.2021 16:02

Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi Sultangazi'de Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi'de Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrasında aşure ikramında bulundu. Sultançiftliği Merkez Camii'nin önünde yapılan aşure ikramı programına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara yapılan duaların ardından aşure dağıtımını gerçekleştirdi. Aşure ikram programına Başkan Dursun'un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı katıldı.

"Bu ayda sevgiyi, kardeşliği daha da öne çıkartmalıyız"

Muharrem Ayı'nda birliğin, beraberliğin, sevginin bolca yaşandığını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Muharrem Ayı'nda bir aşure dağıtımında daha komşularımızla yine bir aradayız. Muharrem Ayı'nın onuncu günü genel olarak Aşure Günü olarak kutlanıyor ama aşure dağıtımı ayın farklı günlerinde de dağıtımı yapılıyor. Biz de bugün Sultançiftliği Merkez Camii'nin önünde cuma namazı çıkışında komşularımıza aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu ayda sevgiyi, kardeşliği daha öne çıkartmak için gayret ediyoruz. Çevre coğrafyamızda çatışmaları, savaşları görüyoruz. Rabbim onlara da sağlık versin diyelim. Bir an önce kurtarsın. Biz de bundan kaynaklanan derslerimizi alalım" açıklamasında bulundu.

Nice aşure ayı gören 75 yaşındaki Mithat Yaylı, "Aşure, haşara kelimesinden alınma bir şeydir. Haşara Arapça'da 10 demektir. Dünya ve insanlık tarihinde 10 önemli olayın meydana geldiği bir güne denk gelir, Muharrem Ayı'nın onuncu günüdür. 10 çeşitli maddeden yapıldığı için de aşure deniliyor" diye belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Abdülhamit Yaylı ise, "Babamın dediği gibi 10 çeşit üründen oluşan bir yiyecek. Gayet güzel, lezzetli. Allah hepimizin aşure ayını kabul etsin, vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Başkan Dursun'un her fırsatta böyle yardımlarda ve ikramlarda bulunduğunu belirten Gülsüm Yükselen, "Belediye başkanımız çok iyi bir insan. Her sene böyle yardımlarda bulunur. Sultangazi'de kimseyi birbirinden ayırt etmez. Allah hayrını kabul etsin" dedi.

Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi
Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi
Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi
Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi

Muharrem Ayı, Sultangazi, Aşure Günü, Cuma, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü 16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı 16:35 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu 16:10 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor 15:56 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor 15:45 Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi

Son Dakika Haberleri
16:42 İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı         
16:48
İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek         
16:43
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti         
16:02
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım         
15:25
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler         
14:26
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de Aşure Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement