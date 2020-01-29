SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1) - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1)
6 saat önce
Sultangazi Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
Sultangazi Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü. Atölyede çalışan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
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