SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1) - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1)

6 saat önce

Sultangazi Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü.

SULTANGAZİ'DE ATÖLYENİN TAVANI ÇÖKTÜ (1), System.String[]

Sultangazi Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü. Atölyede çalışan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
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