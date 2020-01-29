Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü (1) - Son Dakika

Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü (1)

7 saat önce

SULTANGAZİ Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü.

Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü (1), System.String[]

SULTANGAZİ Cebeci Maallesi'nde sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü. Atölyede çalışan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri


İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]