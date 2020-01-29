Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü - Son Dakika
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Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü

6 saat önce

SULTANGAZİ'de sandalye imalatı yapan bir atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü.

Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü, System.String[]

SULTANGAZİ'de sandalye imalatı yapan bir atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. sokak üzerinde bulunan sandalye imalatı yapan iki katlı atölyenin tavanı aşırı yük nedeniyle çöktü.  Göçük altında bir işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kısa sürede çıkararak yaralı olarak  ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çöken tavanın üzerinde ağır yükleri taşımak ve raflara dizmek için kullanılan forklift ile hurda yığınlarının olduğu öğrenildi.

İş yeri çalışanı Ümit Özdemir, "Eski bir bina, mal sahibi üst katlara hurda yığmayı yasakladı. Üst kata dünya kadar hurda yığılmış. Forklift koymuş üzerine, adam kaldırdığı anda üzerine yığılmış. Adamda kaçmış, biz forklifti çalıştırmayı bilmiyorduk. Millet yetişene kadar adamı zar zor çıkardık. İtfaiye yetişti. Sadece bir kişi altında kaldı. Başka yaralanan yok" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
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