Sultangazi'de atölyenin tavanı çöktü - Son Dakika

SULTANGAZİ'de sandalye imalatı yapan bir atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. sokak üzerinde bulunan sandalye imalatı yapan iki katlı atölyenin tavanı aşırı yük nedeniyle çöktü. Göçük altında bir işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kısa sürede çıkararak yaralı olarak ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çöken tavanın üzerinde ağır yükleri taşımak ve raflara dizmek için kullanılan forklift ile hurda yığınlarının olduğu öğrenildi.