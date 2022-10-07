SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

07.10.2022 10:40

SULTANGAZİ'de bir apartmana giren şüpheli, daireleri tek tek kontrol ettikten sonra beğendiği ayakkabıları alarak kaçtı.

SULTANGAZİ'de bir apartmana giren şüpheli, daireleri tek tek kontrol ettikten sonra beğendiği ayakkabıları alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde bir apartmana giren şüpheli tek tek daireleri gezerek seçtiği ayakkabıları topladı. Beğendiği ayakkabıları alan beğenmediklerini de geri bırakan hırsız, ayakkabılıktaki tepsiyi de alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren hırsızın daire kapılarındaki ayakkabıları kontrol ettiği, ardından beğendiği ayakkabıları ve ayakkabılığın tepsisini alarak kaçtığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

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