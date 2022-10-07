Gazi Mahallesi'nde 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde bir apartmana giren şüpheli tek tek daireleri gezerek seçtiği ayakkabıları topladı. Beğendiği ayakkabıları alan beğenmediklerini de geri bırakan hırsız, ayakkabılıktaki tepsiyi de alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren hırsızın daire kapılarındaki ayakkabıları kontrol ettiği, ardından beğendiği ayakkabıları ve ayakkabılığın tepsisini alarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

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