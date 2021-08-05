Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yine yandı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de geçtiğimiz günlerde yanan elektrik kabloları, enerji şirketi ekiplerince yenilendi. Olaydan 2 gün sonra elektrik kabloları yeniden patlamalarla, yandı.

Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi 2592 Sokak'ta geçen salı elektrik kabloları yanmış, yanan kablolar yola düşmüştü. Olay yerine gelen enerji şirketi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda kablolar yenilenmişti. Ekiplerin çalışmasından iki gün sonra sokaktaki elektrik kabloları yeniden yandı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayan çevredekiler, durumu itfaiye ve enerji şirketine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti. Ekiplerin gecikmesi üzerine sanayi esnafı, kimsenin zarar görmemesi için çevre güvenliğini şerit çekerek kendi imkanlarıyla sağladı.

"ÇOK KORKMUŞ DURUMDAYIZ"

Sanayi esnafı elektrik tüketiminin artmasından dolayı sokaktaki elektrik kablolarının sürekli yandığını söyledi. Sanayi esnaflarından Ümit Eryılmaz, "Bugün üçüncü kez elektrik kabloları yanıyor. Burada bir can güvenliğimiz yok. İş yerine girip çıkarken yanan kablolar üzerimize düşse ölme durumumuz var. İş yerimizin balkonun hizasında patlamalar yaşanıyor. İçeriye kıvılcımlar giriyor. Çok korkmuş durumdayız. Artık insanlarda bu patlamalara alıştı. Kimsenin umurunda değil. Şu direkte elektrik var. Kablolar yerde. Ama henüz hiçbir müdahale yok" dedi.

"BURADA İNSANLAR MAĞDUR"Bir başka esnaf Suat Yaşar ise, "15 gün içerisinde dört defa kablolar yandı, patlamalar yaşandı. Burada aşırı yükseklikte elektrik kullanan iş yerleri var. İnsanlar öldükten sonra mı gereken çalışma yapılacak? Bir hafta içerisinde bu sokakta iki defa kablolar yandı. Burada insanlar mağdur ve hayatı tehlikede" diye konuştu.

"BİR SIÇRAMADA İŞ YERİM KOMPLE YANAR"Ersin Altay isimli esnaf, "Korkudan iş yerlerimize giremiyoruz. Bir hafta üç defa yanma yaşandı. Geçen günkü yangında bir araç ve motosiklet yandı. Tam iş yerimin önü. İş yerinde yatılı olarak kalan elemanlarım var. Bir sıçramada komple yanar. İş yerimiz plastik üzerine olduğu için yansa kimse söndüremez" dedi.



- İstanbul