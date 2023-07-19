İstanbul'da bir akıllara durgunluk veren olan! Balkonda 1'i yarı çıplak 3 adamla karşılaşan kadın dehşete düştü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bir akıllara durgunluk veren olan! Balkonda 1'i yarı çıplak 3 adamla karşılaşan kadın dehşete düştü

19.07.2023 13:22

İstanbul Sultangazi'de bir kadın, balkonda şüpheli kişileri fark etti. Kadının bağırması üzerine 1'i yarı çıplak 3 şüpheli olay hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi'de bir binanın ikinci katında oturan kadın, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. 1'i yarı çıplak 3 kişi ile karşılaşan kadının bağırması üzerine, şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar üst katta oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balkondaki 3 kişinin yan binada oturdukları öğrenildi.

BALKONDA 3 KİŞİYLE KARŞILAŞTI

Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, "Balkonumda ne yapıyorsunuz" diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı.

Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Durum

YAN BİNADA OTURDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü. Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Durum

"BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI"

Hatice Vatansever yaşadığı korku dolu anları anlattı. Vatansever, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuğum balkonda birilerinin olduğunu söyledi. Bende koştum, geldim. Balkonda camımın önünde biri yarı çıplak üç kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, Mesut polisi ara diye feryat ettim. Ondan sonra onlar hemen buradan bir çırpıda çıktılar. Onlar çıktılar ama ben buradan izliyorum. Sesleri geliyor. O esnada üst komşum videoyu çekmiş. Onların gelip gittiğini ve benim bitişiğimdeki binanın yanındaki daireye giriyorlar" dedi.

Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Durum

"HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hatice Vatansever, birkaç gün önce de binalarında hırsızlık girişimi yaşandığını belirterek, "Ben hırsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü, ondan birkaç gün önce de bir hırsızlık girişimi yaşandı binamızda. Komşularımız 'hırsız var' diye bağırdı. Yangın merdiveninden giderken birkaç kişiyi görmüşler. Ondan sonra da balkonumda biz adamları gördük. Polisleri ben aradım. Ben çağırdım. Arama yaptılar o apartmanda hiçbir şey bulamadılar. Sonra bakacaklarını söylediler. Sonra da ses çıkmadı. Bu kişilerin oturma izni bulunmayan Fas uyruklu kaçak kişiler olduğunu ve bitişiğimizdeki 3 numaralı dairede oturduklarını öğrendik" diye konuştu.

Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Durum
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hatice, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir akıllara durgunluk veren olan! Balkonda 1'i yarı çıplak 3 adamla karşılaşan kadın dehşete düştü - Son Dakika


Son Dakika
14:09 'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
14:05 "Güçlenmelisin" diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
13:53 Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı
13:49 Gizli görüşme ifşa oldu, CHP MYK olağanüstü toplandı! İmamoğlu'nun yanında yer alan 2 isim katılmadı
13:42 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünya yıldızını sarı-lacivertlilerin kaptanı Dzeko kapıda karşıladı
13:37 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı
13:15 "Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı
13:11 "Utancımız" denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
13:13 Palu ailesi davasında yargı kararını verdi! Tuncer Ustael, müebbet hapse çarptırıldı
13:12 Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 14:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir akıllara durgunluk veren olan! Balkonda 1'i yarı çıplak 3 adamla karşılaşan kadın dehşete düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement