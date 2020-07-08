Sultangazi'de banka çıkışı takip edip silahla gasp ettiler (1) - Son Dakika
Sultangazi'de banka çıkışı takip edip silahla gasp ettiler (1)
SULTANGAZİ Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti.
SULTANGAZİ Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul
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9.07.2020 00:02:16. #1.13#
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