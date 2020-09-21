Sultangazi'de baraj suyu yeşile döndü - Son Dakika

Sultangazi'de baraj suyu yeşile döndü
-Kimyasal atıklar baraj suyunun rengini değiştirdi
İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı, dökülen kimyasal atıklar nedeniyle yeşile döndü. Baraj kenarına pikniğe giden vatandaşlar kirlenen gölü cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Alibeyköy Barajı'nın Sultangazi Cebeci Köyü kıyısında baraj suyu yeşil renge büründü. Baraja dökülen kimyasal atıklar nedeniyle yoğun koku oluştu. Baraj kenarına piknik yapmaya giden vatandaşlar suyun rengini görünce panik yaşadı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar baraj suyunu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:36 - Kaynak: İHA
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