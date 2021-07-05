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Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

05.07.2021 21:19

TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde Edirne istikametine seyir halindeki U.K. idaresindeki 27 R 0589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü U.K, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu, Sultangazi, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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