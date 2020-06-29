SULTANGAZİ'DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki balkonun gider borusuna başı sıkışan ve bir gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki balkonun gider borusuna başı sıkışan ve bir gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katındaki balkonun su gider borusuna başı sıkışan yavru kedi bir gün boyunca burada mahsur kaldı. Bina sakinleri, boş olan bodrum katının balkon su gider borusunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir çalışmanın ardından yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bir bina sakini, "Gece boyunca buradaymış. Sesler geliyordu ama biz yavrular zannettik. Sonra geldim baktım mahsur kaldığını gördüm" dedi.

- İstanbul

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 23:10 Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]