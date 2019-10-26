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Sultangazi'de basketbol turnuvası düzenlendi

1 saat önce

Sultangazi'de basketbol turnuvası düzenlendiİSTANBUL - Sultangazi'de 'Kendine değer ver, Hayatında spora yer ver' sloganıyla basketbol turnuvası düzenlendi.

Sultangazi'de basketbol turnuvası düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi'de 'Kendine değer ver, Hayatında spora yer ver' sloganıyla basketbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi eğitimle, kültürle, sanatla, sporla anılır sultan bir şehir haline gelecek" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen basketbol turnuvası başladı. 'Kendine değer ver, Hayatında spora yer ver' sloganıyla düzenlenen turnuvaya 43 takım katıldı. Kızlar ve erkekler olarak iki kategoride düzenlenen turnuvada, dereceye girenlere ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun taktim etti.

"Sultangazi sanatla, eğitimle, kültürle, sporla anılır sultan bir şehir haline gelecek"

Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Dursun, "Bugün 'Kendine değer ver, Hayatında spora yer ver' sloganıyla Sultangazi'de 43 takımın katıldığı 3x3 basketbol turnuvamız var. Ben önce katılan 43 takıma canı gönülden başarılar diliyorum. Sultangazi'de sporu ön plana çıkarmak, gençlerle beraber anılmasını sağlamak adına bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Sultangazi eğitimle, kültürle, sanatla, sporla anılır sultan bir şehir haline gelecek" dedi.

"Bu sahalarda yetişenler abilerinin, ablalarının yerini alacak"

Sultangazi'de düzenlenen turnuvanın açılış maçına TBF eski Başkanı Harun Erdanay da katıldı. Etkinlik düzenlediği için Başkan Dursun'a teşekkür eden Erdenay, "Sporu bu tip organizasyonlarla beraber sevdirmek gerçekten çok önemli. Burada başkanımıza teşekkür ediyorum. Türk sporu her zaman lokomotif futbol, basketbol, voleybol sporlarında. 3'ü de bence iyi gidiyor. Başarılı sonuçlar çıkartıyoruz. Son futbol takımımızın başarısı, voleybolcu kızlarımızın başarısı bizleri gururlandırdı. İşte bu sahadan yetişecek kızlarımız, erkeklerimiz o abilerinin, ablalarının yerlerini alacaklar" diye konuştu.

Sultangazi'de basketbol turnuvası düzenlendi

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, basketbol, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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