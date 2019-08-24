Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE BEKÇİLERDEN KAÇARKEN KAZA YAPAN MİNİBÜSTEN 45 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
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SULTANGAZİ'DE BEKÇİLERDEN KAÇARKEN KAZA YAPAN MİNİBÜSTEN 45 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

21 dakika önce

İSTANBUL'da bekçilerin 'dur' ihtarı sonrası kaçmak isterken kaza yapan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı.

İSTANBUL'da bekçilerin 'dur' ihtarı sonrası kaçmak isterken kaza yapan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçileri gören sürücü, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Sürücü, minibüsü bekçilerin üzerine sürmesi üzerine aracın lastiklerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şüphelinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaza yaptı. Direksiyon başındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Minibüsün bulunduğu noktaya takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüsün içini kontrol ettiğinde, 45 kaçak göçmen karşılaştı. Minibüsten çıkan 45 kaçak göçmenin polis aracına bindirilmesi mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yakalanan kaçak göçmenler, olay yerine gelen başka bir minibüsle Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorguya alınan kaçak göçmenlerin, 18-52 yaşları arasında Bangladeş ve Pakistan uyruklu oldukları anlaşıldı. Göçmenlerin, polis merkezindeki ifadelerinde kaçakçılara Yunanistan'a götürmeleri karşılığında kişi başı 200 TL verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Sultangazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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