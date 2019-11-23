Sultangazi'de Bekir Develi söyleşisi yapıldı

Sultangazi Belediyesi 2019-2020 Mimar Sinan Kültür-Sanat Sezonu kapsamında Bekir Develi'nin konuşmacı olarak katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide belediye tarafından, umreye gitmek için merdiven silerek para biriktirmeye çalıştığını söyleyen kadına umre sözü verdi.



Sultangazi Belediyesi 2019-2020 Mimar Sinan Kültür-Sanat Sezonu açılışı yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile yapılmıştı. Sultangazi Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti Spor ve Konferans Salonu'nda düzenlenen program kapsamında Bekir Develi'nin konuşmacı olarak katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuğba Dursun, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Salonu dolduran yüzlerce dinleyiciye hitap eden Bekir Develi, medyanın bu dönemdeki gücünün kullanılması gerektiğini söyledi.



Belediyeden umre sözü



Söyleşi sırasında umreye gitmek için merdiven silerek para biriktirmeye çalıştığını söyleyen bir dinleyiciye Sultangazi Belediyesi umre sözü verdi. Yanında istediği bir kişiyle umreye gönderilecek olan kadın salonda haberi duyunca büyük sevinç yaşadı. Söyleşinin sonunda Bekir Develi kendisine verilen çiçeği umreye gönderilecek olan kadına taktim etti. Develi program bittikten sonra hayranları ile fotoğraf çekilip kitaplarını imzaladı. - İSTANBUL