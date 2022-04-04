SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

04.04.2022 22:09
SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SULTANGAZİ'de üzerine benzin dökerek annesi Mecbure Yaşar'ı yakmak isteyen Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SULTANGAZİ'de üzerine benzin dökerek annesi Mecbure Yaşar'ı yakmak isteyen Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi.  64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan anne Mecbure Yaşar oğlunun önce kendi araçlarını hurdaya satmak için yakmaya çalıştığını söyledi.  Yaşar," Yandıktan sonra arabayı hurdaya satıp parasıyla uyuşturucu almak istiyordu. O sırada Hacı Muhammet gelip arabayı yakmasına izin vermedi. O sıra da bende 'oğlum yapma, etme ne istiyorsan vereyim, yakma oğlum' derken gelip benzini başımdan aşağı döktü. Çakmağı çakarken diğer oğlum geldi. Bende kaçtım. Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı. Daha sonra komşunun arabasını yaktı" diye konuştu.

EVİ DE YAKTILAR  Yaşanan olaydan 2 gün önce bir başka oğulda evin alt katını ateşe verdi. Evde maddi hasar meydana gelirken, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Anne Yaşar " Evi Ümit diye bir oğlum var o alt katı yaktı. Yasin evin üst katını yaktı. Ben sığınma evinde kalırken Ümit evi istemiş Yasin vermeyince Ümit alt katı yaktı. Ben sığınma evindeydim benim haberim yoktu. Bana telefon geldi 'evin yanıyor, ev bark gitti. Eve dön' diye. Eve geldim böyle gördüm" şeklinde konuştu. Yine olay günü kullandığı işitme cihazları da zarar gören kadın duymakta güçlük çekerken, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Gözü yaşlı anne "Biraz acısınlar bu nasıl bir evlat? Biz bunları neden büyüttük? Ağlayacak gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Yaşar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
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Yasin Yaşar, Uyuşturucu, Tragger, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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